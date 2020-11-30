NASA: у 2024 році людина повернеться на Місяць

Перший політ майбутнього апарату відбудеться у 2021 році й буде безпілотний, повідомили у Національній космічній агенції США. Уже за три роки, за планом, на супутник Землі полетять люди - вперше за майже 40 років.

Але деякі експерти висловлюють думку, що 2024 рік - надто оптимістичний прогноз, адже у проекті уже було кілька затримок.

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До 2026 року американська влада планує почати інший довготривалий проект - підготувати до запуску частини проекту зі зведення на поверхні Місяця атомної станції, пише CNBC. Спершу конструкцію випробують на Землі, а пізніше хочуть відправити на супутник, щоб станція виробляла енергію для підтримання роботи дослідницького пункту. NASA та Міністерство енергетики США вже оголосило конкурс для пошуку виробників, що втілять проект у життя.

США - єдина країна, що відправляла людей на Місяць. Загалом із 1969 по 1972 рік там побувало 12 астронавтів, нагадує Fox News. ​

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