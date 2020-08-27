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Директор NASA заявив, що жінка-астронавтка скоро може ступити на поверхню Місяця

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Програма NASA з дослідження Місяця Artemis (“Артеміда”) відкриває можливість для того, щоб всього через кілька років жінка-астронавтка могла ступити на поверхню Місяця. Про це заявив в середу директор Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джим Брайденстайн в ході відеоконференції, присвяченій ролі жінок в космічних дослідженнях, зазначає УНН.

Директор NASA заявив, що жінка-астронавтка скоро може ступити на поверхню Місяця

“Висадка на Місяці до 2024 року астронавтів — жінок і чоловіків — залежить від того, чи вдасться нам надихнути всіх американців для досягнення цієї мети”, — зазначив він, продемонструвавши при цьому емблему програми “Артеміда”, виконану в пурпурно-золотистих тонах. Він нагадав, що саме ці кольори використовували на початку минулого століття активістки руху за права жінок.

“Наша програма досліджень Місяця заснована на вкладі жінок-першопрохідниць в дослідженні космосу, — продовжував він. — Ми віддаємо данину поваги тим жінкам — працівницям NASA, хто здійснив польоти в космос, а також майбутнім дослідницям”.

“The #Artemis program ... seeks to honor these women, past and present, and inspire the women of the future.”

Administrator @JimBridenstine is eager to see the first woman on the Moon with the Artemis program: pic.twitter.com/L3bx0zGDT5

— NASA (@NASA) August 26, 2020

Відеоконференція NASA (перегляд при переході на Twitter — ред.):

LIVE: What’s it like to fly 3 missions to @Space_Station ? To name a @NASAMars rover and start a career in science? Or to prepare your team to launch the next missions to the Moon? On #WomensEqualityDay , @WomenNASA in space & STEM tell their stories. Watch: https://t.co/7cbZYBivPI

— NASA (@NASA) August 26, 2020

Весною 2019 року NASA анонсувало проект місячної програми Artemis, яка буде складатися з трьох етапів. Перший з них (Artemis 1) передбачає безпілотний політ встановленого на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion навколо Місяця і його повернення на Землю. Другий етап (Artemis 2) — обліт природного супутника Землі з екіпажем на борту. На третьому етапі місії (Artemis 3) NASA розраховує здійснити висадку астронавтів на Місяць в 2024 році.

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