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Директор NASA заявил, что женщина-астронавт скоро может ступить на поверхность Луны

Киев • УНН

 • 19412 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Программа NASA по исследованию Луны Artemis (“Артемида”) открывает возможность для того, чтобы всего через несколько лет женщина-астронавт могла ступить на поверхность Луны. Об этом заявил в среду директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн в ходе видеоконференции, посвященной роли женщин в космических исследованиях, отмечает УНН.

Директор NASA заявил, что женщина-астронавт скоро может ступить на поверхность Луны

“Высадка на Луне к 2024 году астронавтов — женщин и мужчин — зависит от того, удастся ли нам вдохновить всех американцев для достижения этой цели”, — отметил он, продемонстрировав при этом эмблему программы “Артемида”, выполненную в пурпурно-золотистых тонах. Он напомнил, что именно эти цвета использовали в начале прошлого века активистки движения за права женщин.

“Наша программа исследований Луны основана на вкладе женщин-первопроходцев в исследовании космоса, — продолжал он. — Мы отдаем дань уважения тем женщинам — сотрудницам NASA, кто совершил полеты в космос, а также будущим исследовательницам”.

"The #Artemis program... seeks to honor these women, past and present, and inspire the women of the future."

Administrator @JimBridenstine is eager to see the first woman on the Moon with the Artemis program: pic.twitter.com/L3bx0zGDT5

— NASA (@NASA) August 26, 2020

Видеоконференция NASA (просмотр при переходе на Twitter — ред.):

LIVE: What's it like to fly 3 missions to @Space_Station? To name a @NASAMars rover and start a career in science? Or to prepare your team to launch the next missions to the Moon? On #WomensEqualityDay, @WomenNASA in space & STEM tell their stories. Watch: https://t.co/7cbZYBivPI

— NASA (@NASA) August 26, 2020

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

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