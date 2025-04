Директор NASA заявил, что женщина-астронавт скоро может ступить на поверхность Луны

“Высадка на Луне к 2024 году астронавтов — женщин и мужчин — зависит от того, удастся ли нам вдохновить всех американцев для достижения этой цели”, — отметил он, продемонстрировав при этом эмблему программы “Артемида”, выполненную в пурпурно-золотистых тонах. Он напомнил, что именно эти цвета использовали в начале прошлого века активистки движения за права женщин.

“Наша программа исследований Луны основана на вкладе женщин-первопроходцев в исследовании космоса, — продолжал он. — Мы отдаем дань уважения тем женщинам — сотрудницам NASA, кто совершил полеты в космос, а также будущим исследовательницам”.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.