На освітленій Сонцем поверхні Місяця вперше знайшли молекули води
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Стратосферна обсерваторія інфрачервоної астрономії (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA) NASA вперше підтвердила наявність води на поверхні Місяця, освітленій Сонцем. Про це американське аерокосмічне агентство повідомило на прес-конференції, пише УНН з посиланням також на повідомлення NASA.
Зроблене за допомогою SOFIA відкриття вказує, що вода, можливо, знаходиться не тільки в затінених місцях супутника Землі, а розподілена по місячній поверхні.
SOFIA виявила молекули води в кратері Клавій — це один з найбільших кратерів в Південній півкулі Місяця, його видно з Землі. Дані обсерваторії вказують, що в кубічному метрі ґрунту в кратері міститься вода об’ємом близько 0,3 літра. Результати роботи обсерваторії SOFIA опубліковані в науковому виданні Nature.
“Ми ще не знаємо, чи зможемо ми використовувати (воду) в якості ресурсу, але вивчення води на Місяці — ключове для наших планів (по місячній програмі) „Артеміда“”, — повідомив в Twitter глава NASA Джим Брайденстайн.
NASA розраховує в 2021 році відправити на Місяць вантажні місії, а в 2024-му — висадити на її поверхню астронавтів.
В середині жовтня США, Велика Британія, Італія, Японія, Канада, Австралія, ОАЕ і Люксембург уклали угоду про освоєння Місяця. Вона регламентує в тому числі видобуток на супутнику Землі корисних копалин.
NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope . We do not know yet if we can use it as a resource , but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020