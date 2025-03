На освітленій Сонцем поверхні Місяця вперше знайшли молекули води

Зроблене за допомогою SOFIA відкриття вказує, що вода, можливо, знаходиться не тільки в затінених місцях супутника Землі, а розподілена по місячній поверхні.

SOFIA виявила молекули води в кратері Клавій — це один з найбільших кратерів в Південній півкулі Місяця, його видно з Землі. Дані обсерваторії вказують, що в кубічному метрі ґрунту в кратері міститься вода об’ємом близько 0,3 літра. Результати роботи обсерваторії SOFIA опубліковані в науковому виданні Nature.

“Ми ще не знаємо, чи зможемо ми використовувати (воду) в якості ресурсу, але вивчення води на Місяці — ключове для наших планів (по місячній програмі) „Артеміда“”, — повідомив в Twitter глава NASA Джим Брайденстайн.

NASA розраховує в 2021 році відправити на Місяць вантажні місії, а в 2024-му — висадити на її поверхню астронавтів.

В середині жовтня США, Велика Британія, Італія, Японія, Канада, Австралія, ОАЕ і Люксембург уклали угоду про освоєння Місяця. Вона регламентує в тому числі видобуток на супутнику Землі корисних копалин.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope . We do not know yet if we can use it as a resource , but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020