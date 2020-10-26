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На освещенной Солнцем поверхности Луны впервые нашли молекулы воды

На освещенной Солнцем поверхности Луны впервые нашли молекулы воды

Киев  •  УНН

 • 14797 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA) NASA впервые подтвердила наличие воды на поверхности Луны, освещенной Солнцем. Об этом американское аэрокосмическое агентство сообщило на пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой также на сообщение NASA.

Сделанное с помощью SOFIA открытие указывает, что вода, возможно, находится не только в затененных местах спутника Земли, а распределена по лунной поверхности.

SOFIA обнаружила молекулы воды в кратере Клавий — это один из самых больших кратеров в Южном полушарии Луны, его видно с Земли. Данные обсерватории указывают, что в кубическом метре почвы в кратере содержится вода объемом около 0,3 литра. Результаты работы обсерватории SOFIA опубликованы в научном издании Nature.

“Мы еще не знаем, сможем ли мы использовать (воду) в качестве ресурса, но изучение воды на Луне — ключевое для наших планов (по лунной программе) „Артемида“”, — сообщил в Twitter глава NASA Джим Брайденстайн.

NASA рассчитывает в 2021 году отправить на Луну грузовые миссии, а в 2024-м — высадить на ее поверхность астронавтов.

В середине октября США, Великобритания, Италия, Япония, Канада, Австралия, ОАЭ и Люксембург заключили соглашение об освоении Луны. Оно регламентирует в том числе добычу на спутнике Земли полезных ископаемых.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020

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