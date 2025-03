На освещенной Солнцем поверхности Луны впервые нашли молекулы воды

Сделанное с помощью SOFIA открытие указывает, что вода, возможно, находится не только в затененных местах спутника Земли, а распределена по лунной поверхности.

SOFIA обнаружила молекулы воды в кратере Клавий — это один из самых больших кратеров в Южном полушарии Луны, его видно с Земли. Данные обсерватории указывают, что в кубическом метре почвы в кратере содержится вода объемом около 0,3 литра. Результаты работы обсерватории SOFIA опубликованы в научном издании Nature.

“Мы еще не знаем, сможем ли мы использовать (воду) в качестве ресурса, но изучение воды на Луне — ключевое для наших планов (по лунной программе) „Артемида“”, — сообщил в Twitter глава NASA Джим Брайденстайн.

NASA рассчитывает в 2021 году отправить на Луну грузовые миссии, а в 2024-м — высадить на ее поверхность астронавтов.

В середине октября США, Великобритания, Италия, Япония, Канада, Австралия, ОАЭ и Люксембург заключили соглашение об освоении Луны. Оно регламентирует в том числе добычу на спутнике Земли полезных ископаемых.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020