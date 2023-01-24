NASA и Пентагон разрабатывают ядерную ракету для полета на Марс

Детали

Администратор NASA Билл Нельсон заявил, что космическое агентство США объединится с Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA), чтобы "разработать и продемонстрировать передовые технологии ядерных тепловых двигателей уже в 2027 году".

"С помощью этой новой технологии астронавты могут путешествовать в глубокий космос и обратно быстрее, чем когда-либо, - это важная возможность для подготовки к пилотируемым полетам на Марс", - говорится в заявлении Нельсона.

Дополнение

DARPA - подразделение Пентагона по исследованиям и разработкам, которое сыграло роль во многих заметных инновациях 20 века, включая Интернет.

NASA заявило, что ядерные тепловые ракеты могут быть в три или более раз эффективнее, чем обычные химические двигатели, и сократят время полета, необходимое для возможной миссии на Марс.

В ядерном тепловом двигателе делительный реактор используется для создания чрезвычайно высоких температур.

Тепло от реактора передается жидкому топливу, которое затем превращается в газ, который расширяется через сопло и создает тягу.

NASA провело свои последние испытания ядерного теплового ракетного двигателя более 50 лет назад, программа была прекращена из-за сокращения бюджета и напряженности времен Холодной войны.