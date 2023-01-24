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NASA та Пентагон розробляють ядерну ракету для польоту на Марс

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. NASA співпрацює з дослідницьким агентством Пентагону для розробки ракетного двигуна з ядерною установкою в рамках підготовки до відправки астронавтів на Марс, повідомляє УНН з посиланням на Space.com.

NASA та Пентагон розробляють ядерну ракету для польоту на Марс

Деталі

Адміністратор NASA Білл Нельсон заявив, що космічне агентство США об'єднається з Агентством перспективних оборонних дослідницьких проектів (DARPA), щоб "розробити та продемонструвати передові технології ядерних теплових двигунів уже у 2027 році".

"За допомогою цієї нової технології астронавти можуть подорожувати в глибокий космос і назад швидше, ніж будь-коли, - це важлива можливість для підготовки до пілотованих польотів на Марс", - йдеться у заяві Нельсона.

Доповнення

DARPA - підрозділ Пентагону з досліджень та розробок, який відіграв роль у багатьох помітних інноваціях 20 століття, включаючи Інтернет.

NASA заявило, що ядерні теплові ракети можуть бути в три або більше разів ефективнішими, ніж звичайні хімічні двигуни, і скоротять час польоту, необхідний для можливої місії на Марс.

У ядерному тепловому двигуні реактор розподілу використовується для створення надзвичайно високих температур.

Тепло від реактора передається рідкому паливу, яке потім перетворюється на газ, який розширюється через сопло та створює тягу.

NASA провело свої останні випробування ядерного теплового ракетного двигуна понад 50 років тому, програму було припинено через скорочення бюджету та напруженість часів Холодної війни.

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