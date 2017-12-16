NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида

Астероид пролетит в десяти миллионах километров от планеты, что в 27 раз превышает расстояние от Земли до Луны.

Подчеркивается, что в следующий раз подобное сближение произойдет только в 2093 году.

Как говорится в заявлении, “Фаэтон” имеет диаметр 4,8 километра и относится к категории “потенциально опасных” небесных тел, которые, в случае столкновения, могут нанести Земли серьезный ущерб.

Как сообщал УНН, искусственный интеллект NASA нашел новую планету в системе Кеплер-90.