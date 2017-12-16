NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Крупный астероид “Фаэтон” сблизится с Землей 16 декабря. Об этом говорится в заявлении на сайте NASA, передает УНН.
Астероид пролетит в десяти миллионах километров от планеты, что в 27 раз превышает расстояние от Земли до Луны.
Подчеркивается, что в следующий раз подобное сближение произойдет только в 2093 году.
Как говорится в заявлении, “Фаэтон” имеет диаметр 4,8 километра и относится к категории “потенциально опасных” небесных тел, которые, в случае столкновения, могут нанести Земли серьезный ущерб.
Как сообщал УНН, искусственный интеллект NASA нашел новую планету в системе Кеплер-90.