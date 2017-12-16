NASA повідомило про наближення до Землі великого астероїда
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Великий астероїд “Фаетон” зблизиться із Землею 16 грудня. Про це йдеться в заяві на сайті NASA, передає УНН.
Астероїд пролетить за десять мільйонів кілометрів від планети, що в 27 разів перевищує відстань від Землі до Місяця.
Підкреслюється, що наступного разу подібне зближення відбудеться тільки в 2093 році.
Як йдеться в заяві, “Фаетон” має діаметр 4,8 кілометра і відноситься до категорії “потенційно небезпечних” небесних тіл, які, в разі зіткнення, можуть завдати Землі серйозної шкоди.
Як повідомляв УНН, штучний інтелект NASA знайшов нову планету у системі Кеплер-90.