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NASA повідомило про наближення до Землі великого астероїда

NASA повідомило про наближення до Землі великого астероїда

Київ • УНН

 • 17630 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Великий астероїд “Фаетон” зблизиться із Землею 16 грудня. Про це йдеться в заяві на сайті NASA, передає УНН.

Астероїд пролетить за десять мільйонів кілометрів від планети, що в 27 разів перевищує відстань від Землі до Місяця.

Підкреслюється, що наступного разу подібне зближення відбудеться тільки в 2093 році.

Як йдеться в заяві, “Фаетон” має діаметр 4,8 кілометра і відноситься до категорії “потенційно небезпечних” небесних тіл, які, в разі зіткнення, можуть завдати Землі серйозної шкоди.

Як повідомляв УНН, штучний інтелект NASA знайшов нову планету у системі Кеплер-90.

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