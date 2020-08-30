NASA: к Земле 1 сентября приблизится астероид
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 22 до 49 метров. Как сообщили на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA 1 сентября небесное тело, получившее название 2011 ES4, будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью около 8 км/с, передает УНН.
2011 ES4 был открыт в марте 2011 года. Астрономы относят его к Аполлону — астероидов, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Они названы так в честь первого небесного тела из этой группы — открытого в 1932 году астероида Аполлон.
К настоящему времени астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономической единицы, или 7 млн км, около 8 тыс. астероидов, размеры которых превышают 140 м. По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории потенциально опасных. Общее количество крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25000.
Как сообщал УНН, NASA зафиксировало аномалию в магнитном поле над Землей.
# 2011es4 pic.twitter.com/BsIcBxiaeS— Jack t Ripper (@_jACK_t_Ripper_) July 13, 2020