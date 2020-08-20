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NASA зафіксувало аномалію в магнітному полі над Землею

NASA зафіксувало аномалію в магнітному полі над Землею

Київ • УНН

 • 34476 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. У магнітному полі Землі присутня аномалія, через яку можуть виходити з ладу бортові комп’ютери і порушуватись порядок отримання даних із супутників. Про це повідомили в NASA, передає УНН.

Вчені назвали це явище Південно-Атлантичною аномалією, вона спостерігається над Південною Америкою та південною частиною Атлантичного океану.

Як пояснило NASA, магнітне поле Землі діє як щит, захищаючи планету від сонячних частинок. Однак в районі Південно-Атлантичної аномалії дія щита надзвичайна слабка, що дозволяє частинкам ближче проникати до поверхні Землі. Випромінювання, що випускається ними, може виводити з ладу бортові комп’ютери і заважати збору даних із супутників.

Зараз аномалія не чинить значного впливу на повсякденне життя на Землі, однак спостереження агентства показують, що вона розширюється в західному напрямку, а дія щита продовжує слабшати. Більш того, область аномалії розділяється на дві зони, що створює додаткові проблеми для супутникових програм, повідомляє NASA.

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Південно-Атлантична аномалія виникає через дві особливості ядра Землі: нахил її магнітної осі та поток розплавлених металів всередині її зовнішнього ядра, вважають в NASA.

“Не дивлячись на те що Південно-Атлантична аномалія рухається повільно, вона зазнає деяких змін у морфології, тому важливо продовжувати спостерігати за нею і виконувати місії”, — сказав геофізик в Центрі космічних польотів Годдарда NASA Террі Сабака. На думку вчених, ці спостереження дадуть їм нове розуміння процесів ядра Землі і того, як вони впливають на інші процеси планети.

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