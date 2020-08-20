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NASA зафиксировало аномалию в магнитном поле над Землей

NASA зафиксировало аномалию в магнитном поле над Землей

Киев  •  УНН

 • 34473 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В магнитном поле Земли присутствует аномалия, из-за которой могут выходить из строя бортовые компьютеры и нарушаться порядок получения данных со спутников. Об этом сообщили в NASA, передает УНН.

Ученые назвали это явление Южно-Атлантической аномалией, она наблюдается над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана.

Как пояснил NASA, магнитное поле Земли действует как щит, защищая планету от солнечных частиц. Однако в районе Южно-Атлантической аномалии действие щита чрезвычайное слабое, что позволяет частицам ближе проникать к поверхности Земли. Испускаемое ими излучение может выводить из строя бортовые компьютеры и мешать сбору данных со спутников.

Сейчас аномалия не оказывает значительного влияния на повседневную жизнь на Земле, однако наблюдение агентства показывают, что она расширяется в западном направлении, а действие щита продолжает ослабевать. Более того, область аномалии разделяется на две зоны, что создает дополнительные проблемы для спутниковых программ, сообщает NASA.

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Южноо-Атлантическая аномалия возникает из-за двух особенностей ядра Земли: наклон ее магнитной оси и поток расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра, считают в NASA.

“Несмотря на то, что Южно-Атлантическая аномалия движется медленно, она претерпевает некоторые изменения в морфологии, поэтому важно продолжать наблюдать за ней и выполнять миссии”, — сказал геофизик в Центре космических полетов Годдарда NASA Терри Сабака. По мнению ученых, эти наблюдения дадут им новое понимание процессов ядра Земли и того, как они влияют на другие процессы планеты.

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