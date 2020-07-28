До Землі наблизиться астероїд розміром 190 м - NASA
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) попередило про наближення до Землі астероїда діаметром від 84 до 190 м, передає УНН.
За даними відомства, астероїд, який отримав назву 2009 PQ1, максимально зблизиться із Землею 5 серпня. Він пролетить повз нашу планету на відстані 3,2 млн км зі швидкістю 13,4 км/c.
Астероїд був відкритий 14 серпня 2009 року. Астрономи відносять його до Аполлонів — астероїдів, орбіти яких перетинають орбіту Землі.
Додамо, що раніше космічний телескоп Хаббл надав астрономам чітке зображення розпаду комети C/2019 Y4 (ATLAS). Телескоп виявив приблизно 30 фрагментів тендітної комети 20 квітня і 25 фрагментів 23 квітня.