До Землі наблизиться астероїд розміром 190 м - NASA

За даними відомства, астероїд, який отримав назву 2009 PQ1, максимально зблизиться із Землею 5 серпня. Він пролетить повз нашу планету на відстані 3,2 млн км зі швидкістю 13,4 км/c.

Астероїд був відкритий 14 серпня 2009 року. Астрономи відносять його до Аполлонів — астероїдів, орбіти яких перетинають орбіту Землі.

Додамо, що раніше космічний телескоп Хаббл надав астрономам чітке зображення розпаду комети C/2019 Y4 (ATLAS). Телескоп виявив приблизно 30 фрагментів тендітної комети 20 квітня і 25 фрагментів 23 квітня.