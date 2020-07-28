К Земле приблизится астероид размером 190 м - NASA
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 84 до 190 м, передает УНН.
По данным ведомства, астероид, который получил название 2009 PQ1, максимально сблизится с Землей 5 августа. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c.
Астероид был открыт 14 августа 2009 года. Астрономы относят его к Аполлонам — астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли.
Добавим, что ранее космический телескоп Хаббл предоставил астрономам четкое изображение распада кометы C/2019 Y4 (ATLAS). Телескоп обнаружил примерно 30 фрагментов хрупкой кометы 20 апреля и 25 фрагментов 23 апреля.