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Хаббл сфотографував "смерть" комети ATLAS

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Космічний телескоп Хаббл надав астрономам чітке зображення розпаду комети C/2019 Y4 (ATLAS). Телескоп виявив приблизно 30 фрагментів тендітної комети 20 квітня і 25 фрагментів 23 квітня, передає УНН з посиланням на сайт Хаббла.

Так, повідомляється, що комета була виявлена роботизованою системою астрономічних досліджень ATLAS (система попередження про земне впливі астероїдів) в грудні 2019 року.

До середини березня вона стала неймовірно яскравою, і астрономи припустили, що це може бути одна з найяскравіших комет за останні десятиліття. Але пізніше комета почала швидко тьмяніти, що привело астрономів до припущення, що її крижане ядро розпадається на безліч різних частин.

Нові спостереження космічного телескопа Хаббла, проведені 20 і 23 квітня після розпаду комети, показують, що всі осколки оповиті сонячним слідом пилу.

Ці зображення є додатковим доказом того, що фрагментація комет, ймовірно, є поширеним явищем і може навіть бути домінуючим механізмом, за допомогою якого комети вмирають.

Як повідомляв УНН, раніше космічний телескоп "Хаббл" зняв комету 2I/Borisov під час її максимального наближення до Сонця.

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