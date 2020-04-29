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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 23531 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 71853 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100466 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126886 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127869 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170448 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121393 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103057 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Хаббл запечатлил “смерть” кометы ATLAS

Хаббл запечатлил “смерть” кометы ATLAS

Киев  •  УНН

 • 28224 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Космический телескоп Хаббл предоставил астрономам четкое изображение распада кометы C/2019 Y4 (ATLAS). Телескоп обнаружил примерно 30 фрагментов хрупкой кометы 20 апреля и 25 фрагментов 23 апреля, передаёт УНН со ссылкой на сайт Хаббла.

Так, сообщается, что комета была обнаружена роботизированной системой астрономических исследований ATLAS (система предупреждения о земном воздействии астероидов) в декабре 2019 года.

До середины марта она стала невероятно яркой, и астрономы предположили, что это может быть одна из самых ярких комет за последние десятилетия. Но позже комета начала быстро тускнеть, что привело астрономов к предположению, что ее ледяное ядро распадается на множество разных частей.

Новые наблюдения космического телескопа Хаббла, проведенные 20 и 23 апреля после распада кометы, показывают, что все осколки окутаны солнечным следом пыли.

Эти изображения являются дополнительным доказательством того, что фрагментация комет, вероятно, является распространенным явлением и может даже быть доминирующим механизмом, посредством которого кометы умирают.

Как сообщал УНН, ранее космический телескоп “Хаббл” снял комету 2I/Borisov во время ее максимального приближения к Солнцу.

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