Хаббл запечатлил “смерть” кометы ATLAS
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Космический телескоп Хаббл предоставил астрономам четкое изображение распада кометы C/2019 Y4 (ATLAS). Телескоп обнаружил примерно 30 фрагментов хрупкой кометы 20 апреля и 25 фрагментов 23 апреля, передаёт УНН со ссылкой на сайт Хаббла.
Так, сообщается, что комета была обнаружена роботизированной системой астрономических исследований ATLAS (система предупреждения о земном воздействии астероидов) в декабре 2019 года.
До середины марта она стала невероятно яркой, и астрономы предположили, что это может быть одна из самых ярких комет за последние десятилетия. Но позже комета начала быстро тускнеть, что привело астрономов к предположению, что ее ледяное ядро распадается на множество разных частей.
Новые наблюдения космического телескопа Хаббла, проведенные 20 и 23 апреля после распада кометы, показывают, что все осколки окутаны солнечным следом пыли.
Эти изображения являются дополнительным доказательством того, что фрагментация комет, вероятно, является распространенным явлением и может даже быть доминирующим механизмом, посредством которого кометы умирают.
Как сообщал УНН, ранее космический телескоп “Хаббл” снял комету 2I/Borisov во время ее максимального приближения к Солнцу.