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Телескоп "Хаббл" снял межзвездную комету, которую открыл украинский ученый Борисов

Телескоп "Хаббл" снял межзвездную комету, которую открыл украинский ученый Борисов

Киев  •  УНН

 • 34146 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Космический телескоп "Хаббл" снял комету 2I/Borisov во время ее максимального приближения к Солнцу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.

"Комета 2I/Borisov - первая идентифицированная комета, которая прилетела к нам из другой части галактики", - пишут в NASA.

Ученые отмечают, что ядро ​​кометы оказалось в 15 раз больше, чем предполагалось. Так, его диаметр составляет 960 метров.

По их расчетам, комета Борисова максимально приблизится к Земле 28 декабря, когда она будет на расстоянии 290 миллионов километров от нас.

Комета 2I/Borisov была открыта 30 августа 2019 года крымским астрономом-любителем Геннадием Борисовым. Он сообщил о своем открытии в Центр малых планет Международного астрономического союза в Кембридже (США).

Центр изучения околоземных объектов при Лаборатории реактивного движения NASA рассчитал орбиту кометы, показав, что это - межзвездное тело, прилетевшее к нам из другой части галактики.

Первое открытие кометы ученый сделал в 2013 году. С тех пор Борисов открыл еще семь комет.

Как сообщалось ранее в УНН, телескоп "Хаббл" сделал наиболее детальное изображение межзвездной кометы Борисова.

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