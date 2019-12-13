Телескоп "Хаббл" зняв міжзоряну комету, яку відкрив український вчений Борисов
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Космічний телескоп "Хаббл" зняв комету 2I/Borisov під час її максимального наближення до Сонця. Про це повідомляє УНН із посиланням на NASA.
"Комета 2I/Borisov - перша ідентифікована комета, яка прилетіла до нас з іншої частини галактики", - пишуть в NASA.
Вчені відзначають, що ядро комети виявилося в 15 разів більшим, ніж передбачалося. Так, його діаметр становить 960 метрів.
За їхніми розрахунками, комета Борисова максимально наблизиться до Землі 28 грудня, коли вона буде на відстані 290 мільйонів кілометрів від нас.
Комета 2I/Borisov була відкрита 30 серпня 2019 року кримським асторономом-любителем Геннадієм Борисовим. Він повідомив про своє відкриття в Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу в Кембриджі (США).
Центр вивчення навколоземних об'єктів при Лабораторії реактивного руху NASA розрахував орбіту комети, показавши, що це - міжзоряний тіло, який прилетів до нас з іншої частини галактики.
Перше відкриття комети вчений зробив в 2013 році. З тих пір Борисов відкрив ще сім комет.
Як повідомлялося раніше в УНН, телескоп "Хаббл" зробив найбільш детальне зображення міжзоряної комети Борисова.