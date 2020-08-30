NASA: до Землі 1 вересня наблизиться астероїд
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) попередило про наближення до Землі астероїда діаметром від 22 до 49 метрів. Як повідомили на сайті Центру досліджень об’єктів навколоземного простору (CNEOS) NASA 1 вересня небесне тіло, що отримало назву 2011 ES4, буде пролітати повз Землю на відстані близько 120 тис. км зі швидкістю приблизно 8 км/с, передає УНН.
2011 ES4 був відкритий в березні 2011 року. Астрономи відносять його до Аполлона — астероїдів, орбіти яких перетинають орбіту Землі. Вони названі так на честь першого небесного тіла з цієї групи — відкритого в 1932 році астероїда Аполлон.
До теперішнього часу астрономи виявили в навколоземному просторі, тобто в межах 0,05 астрономічної одиниці, або 7 млн км, близько 8 тис. астероїдів, розміри яких перевищують 140 м. За оцінками експертів NASA, такі небесні тіла відносяться до категорії потенційно небезпечних. Загальна кількість великих астероїдів в навколоземному просторі може досягати 25 тисяч.
Як повідомляв УНН, NASA зафіксувало аномалію в магнітному полі над Землею.
#2011es4 pic.twitter.com/BsIcBxiaeS— Jack t Ripper (@_jACK_t_Ripper_) July 13, 2020