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NASA: до Землі 1 вересня наблизиться астероїд

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) попередило про наближення до Землі астероїда діаметром від 22 до 49 метрів. Як повідомили на сайті Центру досліджень об’єктів навколоземного простору (CNEOS) NASA 1 вересня небесне тіло, що отримало назву 2011 ES4, буде пролітати повз Землю на відстані близько 120 тис. км зі швидкістю приблизно 8 км/с, передає УНН.

NASA: до Землі 1 вересня наблизиться астероїд

2011 ES4 був відкритий в березні 2011 року. Астрономи відносять його до Аполлона — астероїдів, орбіти яких перетинають орбіту Землі. Вони названі так на честь першого небесного тіла з цієї групи — відкритого в 1932 році астероїда Аполлон.

До теперішнього часу астрономи виявили в навколоземному просторі, тобто в межах 0,05 астрономічної одиниці, або 7 млн ​​км, близько 8 тис. астероїдів, розміри яких перевищують 140 м. За оцінками експертів NASA, такі небесні тіла відносяться до категорії потенційно небезпечних. Загальна кількість великих астероїдів в навколоземному просторі може досягати 25 тисяч.

Як повідомляв УНН, NASA зафіксувало аномалію в магнітному полі над Землею.

#2011es4 pic.twitter.com/BsIcBxiaeS

— Jack t Ripper (@_jACK_t_Ripper_) July 13, 2020

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