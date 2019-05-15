Народный фронт собирается голосовать за проведение инаугурации 28 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Фракция Народного фронта поддержит при голосовании дату проведения инаугурации 28 мая. Об этом заявил автор соответствующего проекта постановления, народный депутат Украины (Народной фронт) Андрей Тетерев во время заседания регламентного комитета, передает корреспондент УНН.
"Позиция Народного фронта - поддержать и голосовать за 28 мая как дату, которая устроит и украинское общество, и новоизбранного президента, и парламент, и всех тех иностранных гостей, которые успеют переделать свои рабочие графики и присутствовать на этой чрезвычайно важной исторической процедуре", - отметил нардеп.
По его словам, учитывая то, что 19 мая является Днем траура в память жертв политических репрессий, эта дата никак не подходит для торжественного мероприятия, в частности, еще и потому, что и иностранные партнеры будут смотреть инаугурацию с экранов с траурной лентой.
При этом народный депутат Михаил Папиев добавил, что эта дата не согласована с президентом, поэтому в тексте решения надо обязательно отметить: "согласовать с президентом Владимиром Зеленским".
Напомним, в повестку дня Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины официально внесли 7 постановлений по инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
В вероятный день инаугурации, который предложил избранный президент Владимир Зеленский, 19 мая на телеканалах будет стоять свеча с черной лентой в знак памяти жертв политических репрессий. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.