Народний фронт збирається голосувати за проведення інавгурації 28 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Фракція Народного фронту підтримає під час голосування дату проведення інавгурації 28 травня. Про це заявив автор відповідного проекту постанови, народний депутат України (Народній фронт) Андрій Тетерук під час засідання Регламентного комітету, передає кореспондент УНН.
"Позиція Народного фронту – підтримати і голосувати за 28 травня як дату, яка влаштує і українське суспільство, і новообраного президента, і парламент, і всіх тих іноземних гостей, які встигнуть переробити свої робочі графіки і бути присутніми на цій надзвичайно важливій історичній процедурі", - зазначив нардеп.
За його словами, з огляду на те, що 19 травня є Днем жалоби в пам'ять жертв політичних репресій, ця дата ніяк не підходить для урочистого заходу, зокрема, ще й тому, що й іноземні партнери дивитимуться інавгурацію з екранів з траурною стрічкою.
При цьому народний депутат Михайло Папієв додав, що ця дата не погоджена із президентом, тому в тексті рішення треба обов’язково зазначити: "погодити із президентом Володимиром Зеленським".
Нагадаємо, у порядок денний Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України офіційно внесли 7 постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.
В імовірний день інавгурації, який запропонував новообраний президент Володимир Зеленський, 19 травня на телеканалах буде стояти свічка із чорною стрічкою на знак пам'яті жертв політичних репресій. Про це заявив голова Комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький.