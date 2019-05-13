В імовірний день інавгурації на телеканалах буде стояти свічка із чорною стрічкою – Княжицький

"В цей день, між іншим, на телебаченні має стояти свічка і чорна стрічка, заборонені будь-які розважальні програми. Ми хочемо проводити інавгурацію, щоб чорна стрічка була на телебаченні? Очевидно, цього не можна робити", - зазначив Княжицький.

За його словами, цей день дуже важливий для України з огляду на мільйони жертв сталінських репресій, які українці згадуватимуть протягом не тільки 19 травня, а й дотичних до нього днів.

Нагадаємо, проекти постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського вже розписані на профільні Комітети Верховної Ради України.



