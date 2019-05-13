В імовірний день інавгурації на телеканалах буде стояти свічка із чорною стрічкою – Княжицький
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В імовірний день інавгурації, який запропонував новообраний президент Володимир Зеленський, 19 травня на телеканалах буде стояти свічка із чорною стрічкою на знак пам'яті жертв політичних репресій. Про це заявив голова Комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький у Верховній Раді України під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"В цей день, між іншим, на телебаченні має стояти свічка і чорна стрічка, заборонені будь-які розважальні програми. Ми хочемо проводити інавгурацію, щоб чорна стрічка була на телебаченні? Очевидно, цього не можна робити", - зазначив Княжицький.
За його словами, цей день дуже важливий для України з огляду на мільйони жертв сталінських репресій, які українці згадуватимуть протягом не тільки 19 травня, а й дотичних до нього днів.
Нагадаємо, проекти постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського вже розписані на профільні Комітети Верховної Ради України.