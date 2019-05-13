В вероятный день инаугурации на телеканалах будет стоять свеча с черной лентой - Княжицкий
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В вероятен день инаугурации, который предложил новоизбранный президент Владимир Зеленский, 19 мая на телеканалах будет стоять свеча с черной лентой в знак памяти жертв политических репрессий. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в Верховной Раде Украины во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"В этот день, между прочим, на телевидении должна стоять свеча и черная лента, запрещены любые развлекательные программы. Мы хотим проводить инаугурацию, чтобы черная лента была на телевидении? Очевидно, этого нельзя делать", - отметил Княжицкий.
По его словам, этот день очень важен для Украины, учитывая миллионы жертв сталинских репрессий, украинцы будут вспоминать в течение не только 19 мая, но и касательных к нему дней.
Напомним, проекты постановлений по инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского уже расписаны на профильные Комитеты Верховной Рады Украины.