"Народный Фронт" пока не знает, поддержит ли кадровые решения Зеленского

"Никаких совещаний по этому еще не проводилось. Официальная позиция фракции будет известна только после заседания фракции", - сказал Емец на вопрос, будет ли поддерживать фракция отставку генерального прокурора Юрия Луценко, а также отставку министра иностранных дел Павла Климкина с назначением на эту должность Вадима Пристайко .



Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проекты постановлений Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности министра иностранных дел Украины Павла Климкин и назначения на эту должность замглавы АП Вадима Пристайко.



Как сообщал УНН, в Верховной Раде Украины также зарегистрировали проект постановления Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.