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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Народный Фронт" пока не знает, поддержит ли кадровые решения Зеленского

Киев • УНН

 • 16623 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Фракция "Народный Фронт" после совещания определится с позицией по поддержке отставки генерального прокурора Юрия Луценко, а также отставки министра иностранных дел Павла Климкина с назначением на эту должность Вадима Пристайко. Об этом журналисту УНН сообщил член депутатской фракции "Народный Фронт" Леонид Емец.

"Народный Фронт" пока не знает, поддержит ли кадровые решения Зеленского

"Никаких совещаний по этому еще не проводилось. Официальная позиция фракции будет известна только после заседания фракции", - сказал Емец на вопрос, будет ли поддерживать фракция отставку генерального прокурора Юрия Луценко, а также отставку министра иностранных дел Павла Климкина с назначением на эту должность Вадима Пристайко .

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проекты постановлений Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности министра иностранных дел Украины Павла Климкин и назначения на эту должность замглавы АП Вадима Пристайко.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде Украины также зарегистрировали проект постановления Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

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