"Народний Фронт" поки не знає, чи підтримає кадрові рішення Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Фракція "Народний Фронт" після наради визначиться з позицією щодо підтримки відставки генерального прокурора Юрія Луценка, а також відставки міністра закордонних справ Павла Клімкіна з призначенням на цю посаду Вадима Пристайко. Про це журналісту УНН повідомив член депутатської фракції "Народний Фронт" Леонід Ємець.
"Ніяких нарад стосовно цього ще не проводилося. Офіційна позиція фракції буде відома тільки після засідання фракції", - відповів Ємець на питання, чи підтримуватиме фракція відставку генерального прокурора Юрія Луценка, а також відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна з призначенням на цю посаду Вадима Пристайко.
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували проекти постанов Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника голови АП Вадима Пристайка.
Як повідомляв УНН, у Верховній Раді України також зареєстрували проект постанови Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади Генерального прокурора України Юрія Луценка.