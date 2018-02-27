"Народный фронт" поддержит кандидатуру Смолия на должность главы НБУ

“Сегодня фракция НФ решила встретиться (со Смолием — ред.) для того, чтобы поговорить о первоочередных задачах новоназначенного главы НБУ. Мы услышали его программу — была дискуссия, и в конце концов фракция приняла решение, что в случае вынесения вопроса на повестку дня мы поддержим эту кандидатуру”, - сообщил М.Бурбак.

Напомним, парламентская фракция “Блок Петра Порошенко” приняла решение поддержать и.о. председателя НБУ Якова Смолия на пост главы Нацбанка Украины.