“Народний фронт” підтримає кандидатуру Смолія на посаду голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Парламентська фракція “Народний фронт” після зустрічі з кандидатом на посаду голови НБУ Яковом Смолієм прийняла рішення підтримати його кандидатуру під час голосування. Про це в кулуарах парламенту заявив голова фракції “Народний фронт” Максим Бурбак, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні фракція НФ вирішила зустрітися (зі Смолієм — ред.) для того, щоб поговорити стосовно першочергових завдань новопризначеного голови НБУ. Ми почули його програму — була дискусія, і врешті-решт фракція прийняла рішення, що в разі винесення питання на порядок денний ми підтримаємо цю кандидатуру”, — повідомив М.Бурбак.
Нагадаємо, парламентська фракція “Блок Петра Порошенка” прийняла рішення підтримати в.о. голови НБУ Якова Смолія на пост голови Нацбанку України.