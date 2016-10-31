Наркотики и боеприпасы к оружию правоохранители изъяли у жителя Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Правоохранители изъяли у жителя Черкасской области 10 кг марихуаны, метамфетамин и патроны к оружию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Кировоградской области.
Установлено, что наркотические средства, психотропы и боеприпасы 32-летний житель областного центра хранил дома. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.
Во время проведения санкционированного обыска в доме мужчины полицейские обнаружили марихуану общим весом почти 10 килограммов, стоимость которой по ценам "черного рынка" составляет около 300 тысяч гривен.
Кроме того, было обнаружено и изъято психотропное вещество - метамфетамин, а также патроны к огнестрельному оружию и кастет.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.