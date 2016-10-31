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15 марта, 19:03 • 116292 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170007 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140068 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132360 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113978 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106150 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101944 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Наркотики и боеприпасы к оружию правоохранители изъяли у жителя Кировоградской области

Наркотики и боеприпасы к оружию правоохранители изъяли у жителя Кировоградской области

Киев • УНН

 • 6681 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Правоохранители изъяли у жителя Черкасской области 10 кг марихуаны, метамфетамин и патроны к оружию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Кировоградской области.

Установлено, что наркотические средства, психотропы и боеприпасы 32-летний житель областного центра хранил дома. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

Во время проведения санкционированного обыска в доме мужчины полицейские обнаружили марихуану общим весом почти 10 килограммов, стоимость которой по ценам "черного рынка" составляет около 300 тысяч гривен.

Кроме того, было обнаружено и изъято психотропное вещество - метамфетамин, а также патроны к огнестрельному оружию и кастет.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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