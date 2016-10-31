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Наркотики та набої до зброї правоохоронці вилучили у жителя Кіровоградщини

Наркотики та набої до зброї правоохоронці вилучили у жителя Кіровоградщини

Київ • УНН

 • 6681 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правоохоронці вилучили у жителя Черкащини 10 кг марихуани, метамфетамін та набої до зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Кіровоградської області.

Встановлено, що наркотичні засоби, психотропи і боєприпаси 32-річний мешканець обласного центру зберігав удома. Раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за збут наркотиків.

Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні чоловіка поліцейські виявили марихуану загальною вагою майже 10 кілограмів, вартість якої за цінами “чорного ринку” складає близько 300 тисяч гривень.

Крім того, було виявлено та вилучено психотропну речовину — метамфетамін, а також набої до вогнепальної зброї і кастет.

За фактом спарви відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Санкцією статі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

 

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