Наркотики та набої до зброї правоохоронці вилучили у жителя Кіровоградщини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правоохоронці вилучили у жителя Черкащини 10 кг марихуани, метамфетамін та набої до зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Кіровоградської області.
Встановлено, що наркотичні засоби, психотропи і боєприпаси 32-річний мешканець обласного центру зберігав удома. Раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за збут наркотиків.
Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні чоловіка поліцейські виявили марихуану загальною вагою майже 10 кілограмів, вартість якої за цінами “чорного ринку” складає близько 300 тисяч гривень.
Крім того, було виявлено та вилучено психотропну речовину — метамфетамін, а також набої до вогнепальної зброї і кастет.
За фактом спарви відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкцією статі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.