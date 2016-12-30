Наркотики на миллион гривен изъяли в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Запорожье полиция изъяла почти 10 кг марихуаны стоимостью миллион гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Запорожской области.
Правоохранители провели обыск в доме мужчины, который, по оперативной информации, причастен к сбыту наркотиков.
В его домовладении полиция изъяла бумажные свертки, в которых находилось 6 кг марихуаны. На чердаке дома - коробки с 3 кг этого наркосредства. Кроме того, при осмотре придомовой территории полицейские обнаружили в гараже и подвале банки, в которых хранилось еще около килограмма наркотика.
Всего у злоумышленника изъяли 10 кг марихуаны. Стоимость изъятого на "черном" рынке составляет около одного миллиона гривен.
Изъятые наркосредства направлены на экспертизу. По ее результатом будет решен вопрос о внесении этих сведений в ЕРГР по ч.3 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта) УК Украины. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.