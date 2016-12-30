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Наркотики на мільйон гривень вилучили у Запоріжжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Запоріжжі поліція вилучила майже 10 кг марихуани вартістю мільйон гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.

Правоохоронці провели обшук у помешканні чоловіка, який, за оперативною інформацією, причетний до збуту наркотиків.

У його домоволодінні поліція вилучила паперові згортки, в яких знаходилось 6 кг марихуани. На горищі будинку — ящики із 3 кг цього наркозасобу. Крім того, під час огляду прибудинкової території поліцейські виявили у гаражі та підвалі банки, в яких зберігалось ще близько кілограма наркотику.

Загалом у зловмисника вилучено 10 кг марихуани. Вартість вилученого на “чорному” ринку становить близько одного мільйона гривень.

Вилучені наркозасоби направлені на експертизу. За її результатом буде вирішене питання щодо внесення цих відомостей до ЄРДР за ч.3 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту) КК України. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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