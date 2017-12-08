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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109325 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127737 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107651 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Нардепы приняли смету ВР на 2018

Нардепы приняли смету ВР на 2018

Киев  •  УНН

 • 10018 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Народные депутаты приняли смету   Верховной Рады на 2018 год. Парламентарии поддержали соответствующий проект постановления, передает корреспондент УНН.

Согласно смете, на аппарат парламента планируется потратить 1,729 млрд гривен, в том числе на оплату труда депутатов и аппарата более миллиарда гривен.

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На управление делами парламента предусмотрено 522 миллионов гривен, на автобазу почти 71 млн гривен. На освещение работы парламента парламентарии планируют потратить более 61 млн гривен.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект о Государственном бюджете Украины на 2018 год с дефицитом в 2,4% ВВП.

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