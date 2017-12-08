Нардепы приняли смету ВР на 2018
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Народные депутаты приняли смету Верховной Рады на 2018 год. Парламентарии поддержали соответствующий проект постановления, передает корреспондент УНН.
Согласно смете, на аппарат парламента планируется потратить 1,729 млрд гривен, в том числе на оплату труда депутатов и аппарата более миллиарда гривен.
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На управление делами парламента предусмотрено 522 миллионов гривен, на автобазу почти 71 млн гривен. На освещение работы парламента парламентарии планируют потратить более 61 млн гривен.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект о Государственном бюджете Украины на 2018 год с дефицитом в 2,4% ВВП.