Нардепи ухвалили кошторис ВР на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Народні депутати ухвалили кошторис Верховної Ради на 2018 рік. Парламентарі підтримали відповідний проект постанови, передає кореспондент УНН.
Згідно до кошторису, на апарат парламенту планується витратити 1,729 мільярдів гривень, зокрема на оплату праці депутатів та апарату понад мільярд гривень.
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На управління справами парламенту передбачено 522 мільйони гривень, на автобазу майже 71 мільйон гривень. На висвітлення роботи парламенту парламентарі планують витратити понад 61 мільйон гривень.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроект про Державний бюджет України на 2018 рік з дефіцитом у 2,4% ВВП.