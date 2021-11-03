Нардепы должны показать на своем примере, что вакцинация - это необходимость - Степанов

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"Я считаю, что народные депутаты точно должны были показывать своим примером относительно вакцинации. Более того я считаю, что они тоже относятся к той категории власть имущих, которые должны собственным примером делать эту вакцинацию и должны были делать это публично", - заявил Степанов.

Дополнение

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили около 7,6 миллиона человек.

При этом в общем сделали 18 миллионов прививок, за последние сутки из которых - 310 тысяч, большинство - свыше 200 тысяч - первой дозой.

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