“Червона” зона в Києві: поліція в перший день наклала 20 штрафів за відсутність COVID-документів в громадському транспорті

Деталі

В поліції повідомили, що протягом 1 листопада було здійснено 726 перевірок дотримання протиепідемічних заходів в Києві.

Перевірено 244 об'єкти господарської діяльності та складено 18 адміністративних протоколів за порушення карантину.

Також перевірено 482 громадських транспортних засоби. Складено 20 адміністративних протоколів за порушення карантину.

Винесено 234 адміністративні постанови за перебування в громадському транспорті без засобів захисту.

В Головному управління Держпродспоживслужби в Києві повідомили, що 1 листопада за участі фахівців ГУ Держпродспоживслужби в Києві було проведено моніторинг на 353 об’єктах.

"Зокрема, відвідано 17 закладів освіти, 95 закладів громадського харчування, 58 об’єктів торгівлі продовольчими товарами, 151 - непродовольчими товарами, 4 торговельно-розважальних центри, 11 аптек, заклад культури, 11 салонів краси, 3 спортклуби, готель та 7 закладів побутового обслуговування населення. Виявлено 69 порушень", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

З 1 листопада, Київ увійшов до “червоної” зони карантину.

У столиці заборонено: