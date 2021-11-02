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“Червона” зона в Києві: поліція в перший день наклала 20 штрафів за відсутність COVID-документів в громадському транспорті

Київ • УНН

 • 27894 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Протягом 1 листопада поліція в Києві перевірила 482 транспортних засоби та склала 20 адміністративних протоколів через відсутність у них сертифікатів про вакцинацію та інші COVID-документи. Про це УНН повідомляє з посиланням у Facebook на поліцію Києва.

“Червона” зона в Києві: поліція в перший день наклала 20 штрафів за відсутність COVID-документів в громадському транспорті

Деталі

В поліції повідомили, що протягом 1 листопада було здійснено 726 перевірок дотримання протиепідемічних заходів в Києві.

Перевірено 244 об'єкти господарської діяльності та складено 18 адміністративних протоколів за порушення карантину.

Також перевірено 482 громадських транспортних засоби. Складено 20 адміністративних протоколів за порушення карантину.

Винесено 234 адміністративні постанови за перебування в громадському транспорті без засобів захисту.

В Головному управління Держпродспоживслужби в Києві повідомили, що 1 листопада за участі фахівців ГУ Держпродспоживслужби в Києві було проведено моніторинг на 353 об’єктах.

"Зокрема, відвідано 17 закладів освіти, 95 закладів громадського харчування, 58 об’єктів торгівлі продовольчими товарами, 151 - непродовольчими товарами, 4 торговельно-розважальних центри, 11 аптек, заклад культури, 11 салонів краси, 3 спортклуби, готель та 7 закладів побутового обслуговування населення. Виявлено 69 порушень", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

З 1 листопада, Київ увійшов до “червоної” зони карантину.

У столиці заборонено:

  • перебування без захисних масок на територіях закладів охорони здоров’я та освіти; у підземних переходах; на зупинках громадського транспорту та на інших територіях загального користування у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра;
  • роботу закладів громадського харчування, крім доставки та замовлень навинос (дозволяється за умови наявності у всіх відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання);
  • діяльність хостелів (дозволяється за умови наявності у всіх клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання);
  • відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання);
  • приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання);
  • проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів з атестації та оцінювання якості освіти (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години або "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання);
  • проведення закладами охорони здоров’я усіх форм власності планових заходів з госпіталізації, крім низки невідкладних та термінових випадків.
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