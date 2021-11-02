“Красная” зона в Киеве: полиция в первый день наложила 20 штрафов за отсутствие COVID-документов в общественном транспорте
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В течение 1 ноября полиция в Киеве проверила 482 транспортных средства и составила 20 административных протоколов из-за отсутствия у них сертификатов о вакцинации и других COVID-документов. Об этом УНН сообщает со ссылкой в Facebook на полицию Киева.
Детали
В полиции сообщили, что в течение 1 ноября было осуществлено 726 проверок соблюдения противоэпидемических мероприятий в Киеве.
Проверено 244 объекты хозяйственной деятельности и составлено 18 административных протоколов за нарушение карантина.
Также проверено 482 общественных транспортных средства. Составлено 20 административных протоколов за нарушение карантина.
Вынесено 234 административных постановления за пребывание в общественном транспорте без средств защиты.
В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве сообщили, что 1 ноября при участии специалистов ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве был проведен мониторинг на 353 объектах.
"В частности, посещено 17 учреждений образования, 95 общепита, 58 объектов торговли продовольственными товарами, 151 - непродовольственными товарами, 4 торгово-развлекательных центра, 11 аптек, учреждения культуры, 11 салонов красоты, 3 спортклуба, гостиница и 7 заведений бытового обслуживания населения. Выявлено 69 нарушений", - говорится в сообщении.
Дополнение
С 1 ноября, Киев вошел в “красную” зону карантина.
В столице запрещено:
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- пребывание без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах; на остановках общественного транспорта и на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра;
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- работу заведений общественного питания, кроме доставки и заказов навынос (разрешается при условии наличии у всех посетителей и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении);
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- деятельность хостелов (разрешается при условии наличия у всех клиентов и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении);
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- посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты (разрешается при наличии у посетителей и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении);
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- прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров (разрешается при наличии у посетителей и работников учреждения отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении);
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- проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценке качества образования (разрешается при наличии у посетителей и работников заведений отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении);
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- проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев.
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