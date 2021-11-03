Нардепи мали б показати на своєму прикладі, що вакцинація – це необхідність – Степанов

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"Я вважаю, що народні депутати точно повинні були показувати своїм прикладом щодо вакцинації. Більш того я вважаю, що вони теж відносяться до тієї категорії можновладців, які повинні власним прикладом робити цю вакцинацію і повинні були робити це публічно", - заявив Степанов.

Доповнення

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали близько 7,6 мільйона людей.

При цьому загалом зробили 18 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - 310 тисяч, більшість - понад 200 тисяч - першою дозою.

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