Нардепи мали б показати на своєму прикладі, що вакцинація – це необхідність – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Депутати повинні були на власному прикладі показати людям, що вакцинація – це необхідність. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив колишній міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН.
Цитата
"Я вважаю, що народні депутати точно повинні були показувати своїм прикладом щодо вакцинації. Більш того я вважаю, що вони теж відносяться до тієї категорії можновладців, які повинні власним прикладом робити цю вакцинацію і повинні були робити це публічно", - заявив Степанов.
Доповнення
Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали близько 7,6 мільйона людей.
При цьому загалом зробили 18 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - 310 тисяч, більшість - понад 200 тисяч - першою дозою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Червона” зона в Києві: поліція в перший день наклала 20 штрафів за відсутність COVID-документів в громадському транспорті