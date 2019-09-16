Нардепам пообещали сегодня раздать проект Госбюджета-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Народные депутаты получат проект Государственного бюджета на 2020 год в течение сегодняшнего дня. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
“Я думаю, что сегодня будет роздан проект бюджета”, — отметил Разумков в ответ на высказывания беспокойство народными депутатами по поводу отсутствия текста проекта бюджета.
При этом представитель КМУ в парламенте Ирина Верещук предложила народным депутатам разработать вопросы, которые бы они хотели нарушить при обсуждении проекта бюджета в пятницу вместе с министром финансов Оксаной Маркаров.
Напомним, проведение часа вопросов к правительству во время заседаний Верховной Рады Украины не будет проходить в течение сентября.
Вчера в Раду внесли проект бюджета на следующий год.