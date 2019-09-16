Нардепам пообіцяли сьогодні роздати проект Держбюджету-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Народні депутати отримають проект Державного бюджету на 2020 рік протягом сьогоднішнього дня. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“Я думаю, що сьогодні буде розданий проект бюджету”, — зазначив Разумков у відповідь на висловлення занепокоєння народними депутатами з приводу відсутності тексту проекту бюджету.
При цьому представник КМУ у парламенті Ірина Верещук запропонувала народним депутатам напрацювати питання, які б вони хотіли порушити під час обговорення проекту бюджету в п’ятницю разом із міністром фінансів Оксаною Маркаровою.
Нагадаємо, проведення години запитань до уряду під час засідань Верховної Ради України не відбуватиметься протягом вересня.
Вчора до Ради внесли проект бюджету на наступний рік.