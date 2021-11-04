Нардепам дали еще более 3 млн грн компенсаций за жилье. Наибольшая сумма выплаты - около 80 тыс. Грн

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 21623 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 44173 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 71406 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 222926 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 127882 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 396257 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315043 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214548 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244660 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255399 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
60%
Популярные новости

Атака на Кривой Рог: в медучреждениях более 30 человек, самому маленькому раненому - три месяца

4 апреля, 17:54 • 11685 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 19523 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 16640 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 10169 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

22:16 • 11153 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 136611 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 222926 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 396257 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 257520 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 315043 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 7242 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 19711 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 48545 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73664 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58655 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Нардепам дали еще более 3 млн грн компенсаций за жилье. Наибольшая сумма выплаты - около 80 тыс. Грн

Киев • УНН

 • 20111 просмотра

КИЕВ. 4 Ноября. УНН. В октябре этого года 139 народным депутатам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Наибольшая сумма выплаты — около 80 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

Нардепам дали еще более 3 млн грн компенсаций за жилье. Наибольшая сумма выплаты - около 80 тыс. Грн

Так, в октябре 2021 года 139 нардепам девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или гостиничного номера в размере 3 122 250 грн.

Отметим, что в октябре наибольшую сумму компенсации за жилье получил член фракции “Слуга народа” Сергей Колебошин — 79 000 грн, член депутатской группы “Доверие” Павел Бакунец — 72 000 грн, член фракции “Слуга народа” Марьян Заблоцкий — 59 800 грн и член фракции “Оппозиционная Платформа — За Жизнь” Владимир Кальцев — 59 500 грн.

Дополнения

В этом году компенции на жилье для нардепов обходятся в примерно 3 млн грн ежемесячно. В августе этого года 138 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Наибольшую сумму компенсации за жилье получил нардеп Муса Магомедов — 137 800 грн.

В июле этого года 147 нардепам в общем выплатили 2 998 950 гривен компенсации за жилье, в июне 143 депутаты получили на эти цели 3 156 975 гривен, в мае 144 нардепам выплатили 2 937 400 грн. В апреле этого года 147 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. В марте этого года 151 нардепу в общем выплатили более 2,9 млн грн.

А вот, к примеру, в декабре 2020 года 160 нардепам в целом выплатили более 7 млн гривен компенсации за жилье.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,815.60