Нардепам дали еще более 3 млн грн компенсаций за жилье. Наибольшая сумма выплаты - около 80 тыс. Грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 Ноября. УНН. В октябре этого года 139 народным депутатам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Наибольшая сумма выплаты — около 80 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.
Так, в октябре 2021 года 139 нардепам девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или гостиничного номера в размере 3 122 250 грн.
Отметим, что в октябре наибольшую сумму компенсации за жилье получил член фракции “Слуга народа” Сергей Колебошин — 79 000 грн, член депутатской группы “Доверие” Павел Бакунец — 72 000 грн, член фракции “Слуга народа” Марьян Заблоцкий — 59 800 грн и член фракции “Оппозиционная Платформа — За Жизнь” Владимир Кальцев — 59 500 грн.
Дополнения
В этом году компенции на жилье для нардепов обходятся в примерно 3 млн грн ежемесячно. В августе этого года 138 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Наибольшую сумму компенсации за жилье получил нардеп Муса Магомедов — 137 800 грн.
В июле этого года 147 нардепам в общем выплатили 2 998 950 гривен компенсации за жилье, в июне 143 депутаты получили на эти цели 3 156 975 гривен, в мае 144 нардепам выплатили 2 937 400 грн. В апреле этого года 147 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. В марте этого года 151 нардепу в общем выплатили более 2,9 млн грн.
А вот, к примеру, в декабре 2020 года 160 нардепам в целом выплатили более 7 млн гривен компенсации за жилье.