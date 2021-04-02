Нардепи у березні отримали близько 3 млн грн компенсації за житло

Деталі

Так, у березні 2021 року 151 нардепу дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 2 928 000 грн.

Зазначимо, що у березні найбільшу суму компенсації за житло по 38 350 грн отримали члени фракції "Слуга Народу" Дмитро Соломчук, Федір Веніславський, Максим Ткаченко, Сергій Колебошин, Володимир Гевко, член фракції "Голос" Наталія Піпа та член депутатської групи "Довіра" Роберт Горват.

Доповнення

У грудні 2020 року 160 нардепам загалом виплатили понад 7 млн гривень компенсації за житло.



У листопаді 2020 року 141 нардепу загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло.