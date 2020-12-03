Депутати ВР у листопаді отримали понад 3 млн грн компенсації за житло

Так, у листопаді 2020 року 141 нардепу дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 3 187 850 грн.

Зазначимо, що у листопаді найбільшу суму компенсації за житло отримали члени депутатської фракції “Слуга народу” Володимир Гевко та Дмитро Соломчук по 99 450 грн. Також 73 000 грн отримав член депутатської групи “Партія “За майбутнє” Ірина Констанкевич.

Нагадаємо, у жовтні цього року найбільшу суму компенсації за житло отримав безпартійний нардеп Євген Яковенко — 70 550 грн та по 39 650 грн отримав член депутатської фракції “Європейська Солідарність” Олег Синютка та члени фракції “Слуга народу” Орест Саламаха, Георгій Мазурашу, Артем Дмитрук, Володимир Воронов, Федір Веніславський.