У Раді повідомили, яку суму компенсації за житло нардепи отримали у жовтні

Так, у жовтні 2020 року 144 народним депутатам України дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 3 131 648 грн.

Повідомляється, що у жовтні цього року найбільшу суму компенсації за житло отримав безпартійний нардеп Євген Яковенко - 70 550 грн та по 39 650 грн отримав член депутатської фракції "Європейська Солідарність" Олег Синютка та члени фракції "Слуга народу" Орест Саламаха, Георгій Мазурашу, Артем Дмитрук , Володимир Воронов, Федір Веніславський.

Нагадаємо, у вересні цього року найбільшу суму компенсації за житло отримав член фракції "Слуга народу" Дмитро Припутень - 79 950 грн та по 59 800 член депутатської фракції Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" Володимир Мороз і член фракції "Слуга народу" Павло Павліш.