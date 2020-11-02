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В Раде сообщили, какую сумму компенсации за жилье нардепы получили в октябре

В Раде сообщили, какую сумму компенсации за жилье нардепы получили в октябре

Киев  •  УНН

 • 13935 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В октябре этого года 144 нардепам выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

Так, в октябре 2020 года 144 народным депутатам Украины девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 3 131 648 грн.

Сообщается, что в октябре этого года наибольшую сумму компенсации за жилье получил беспартийный нардеп Евгений Яковенко - 70 550 грн и по 39 650 грн получил член депутатской фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка и члены фракции "Слуга народа" Орест Саламаха, Георгий Мазурашу, Артем Дмитрук, Владимир Воронов, Федор Вениславский.

Напомним, в сентябре этого года наибольшую сумму компенсации за жилье получил член фракции "Слуга народа" Дмитрий Вяхирь - 79 950 грн и по 59 800 член депутатской фракции Политической партии "Оппозиционного ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ" Владимир Мороз и член фракции "Слуга народа" Павел Павлиш.

Украинские Национальные Новости

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