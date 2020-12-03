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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 23325 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81621 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101512 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117615 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152388 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 200097 просмотра

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Депутаты ВР в ноябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье

Депутаты ВР в ноябре получили более 3 млн грн компенсации за жилье

Киев  •  УНН

 • 17831 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В ноябре этого года 141 нардепам вообще выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные аппарата Верховной Рады Украины.

Так, в ноябре 2020 года 141 нардепу девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 3 187 850 грн.

Отметим, что в ноябре наибольшую сумму компенсации за жилье получили члены депутатской фракции “Слуга народа” Владимир Гевко и Дмитрий Соломчук по 99 450 грн. Также 73000 грн получил член депутатской группы “Партия “За будущее” Ирина Констанкевич.

Напомним, в октябре этого года наибольшую сумму компенсации за жилье получил беспартийный нардеп Евгений Яковенко — 70550 грн и по 39 650 грн получил член депутатской фракции “Европейская Солидарность” Олег Синютка и члены фракции “Слуга народа” Орест Саламаха, Георгий Мазурашу, Артем Дмитрук Владимир Воронов, Федор Вениславский.

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