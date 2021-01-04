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Нардепи у грудні отримали понад 7 млн грн компенсації за житло

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. У грудні 2020 року 160 нардепам загалом виплатили понад 7 млн гривень компенсації за житло. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані апарату Верховної Ради України.

Нардепи у грудні отримали понад 7 млн грн компенсації за житло

Так, у грудні 2020 року 160 нардепам дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 7 004 679 грн.

Зазначимо, що у грудні найбільшу суму компенсації за житло отримали член депутатської групи "Довіра" Олександр Сухов - 178 000 грн, позафракційний нардеп Муса Магомедов - 150 150 грн та члени депутатської фракції "Слуга народу" Максим Заремський - 118 950 грн, Сергій Кузьміних - 118 500 грн, Артем Дмитрук - 99 450 грн.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року 141 нардепу загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло.

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