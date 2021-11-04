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Нардепам дали ще понад 3 млн грн компенсацій за житло. Найбільша сума виплати - близько 80 тис. грн

Київ • УНН

 • 20111 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У жовтні цього року 139 народним депутатам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло. Найбільша сума виплати — близько 80 тис. грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані апарату Верховної Ради України.

Нардепам дали ще понад 3 млн грн компенсацій за житло. Найбільша сума виплати - близько 80 тис. грн

Так, у жовтні 2021 року 139 нардепам дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом 3 122 250 грн.

Зазначимо, що у жовтні найбільшу суму компенсації за житло отримав член фракції “Слуга народу” Сергій Колебошин — 79 000 грн, член депутатської групи “Довіра” Павло Бакунець — 72 000 грн, член фракції “Слуга народу” Мар’ян Заблоцький — 59 800 грн та член фракції “Опозиційна Платформа — За Життя” Володимир Кальцев — 59 500 грн.

Доповнення

Цього року компенції на житло для нардепів обходяться у приблизно 3 млн грн щомісяця. У серпні цього року 138 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло. Найбільшу суму компенсації за житло отримав нардеп Муса Магомедов — 137 800 грн.

У липні цього року 147 нардепам загалом виплатили 2 998 950 гривень компенсації за житло, у червні 143 депутати отримали на ці цілі 3 156 975 гривень, у травні 144 нардепам виплатили 2 937 400 грн. У квітні цього року 147 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло. У березні цього року 151 нардепу загалом виплатили понад 2,9 млн грн.

А от, до прикладу, у грудні 2020 року 160 нардепам загалом виплатили понад 7 млн гривень компенсації за житло.

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