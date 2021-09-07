Нардепи у серпні отримали понад 3 млн грн компенсації за житло. Найбільша сума виплати – понад 130 тисяч грн

Деталі

Так, у серпні 2021 року 138 нардепам дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 3 008 745 грн.

Зазначимо, що у серпні найбільшу суму компенсації за житло отримав нардеп Муса Магомедов — 137 800 грн. Магомедов не входить до складу будь-якої фракції. По 59 800 грн отримав член групи “ДОВІРА” Роберт Горват та член фракції політичної партії “Слуга народу” Андрій Одарченко.

Додамо, що народний депутат з фракції “Слуга народу” Маргарита Шол, яка була помічена на сьогоднішньому пленарному засіданні Верховної Ради з аксесуарами та дорогоцінностями на пів мільйона гривень отримала у серпні компенсації за житло у розмірі 20 150 грн.



Доповнення

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що парламент не підтримає рішення про скасування компенсації народним депутатам за оплату їхнього житла.



Цього року компенції на житло для нардепів обходяться у приблизно 3 млн грн щомісяця. Так, у липні цього року 147 нардепам загалом виплатили 2 998 950 гривень компенсації за житло, у червні 143 депутати отримали на ці цілі 3 156 975 гривень, у травні 144 нардепам виплатили 2 937 400 грн. У квітні цього року 147 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло. У березні цього року 151 нардепу загалом виплатили понад 2,9 млн грн.

А от, до прикладу, у грудні 2020 року 160 нардепам загалом виплатили понад 7 млн гривень компенсації за житло.