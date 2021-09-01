Разумков не бачить достатньо голосів у Раді для скасування компенсації за оплату житла нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що парламент не підтримає рішення про скасування компенсації народним депутатам за оплату їхнього житла. Про це він повідомив під час брифінгу журналістам, передає кореспондент УНН.
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“Дивлячись на позицію моїх колег, м’яко кажучи, не всі її підтримують. Але я вважаю, що все ж таки це було б правильно. Достатньо є ресурсів, порівняно з іншими верствами населення, у народних депутатів забезпечити себе житлом. Ну, об’єктивно”, — заявив Разумков.
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Зокрема, він наголосив на тому, що скасування грошової компенсації нардепам за оплату житла в умовах нинішньої непростої соціально-економічної ситуації було б “особливо важливе”.
“Я знаю, що деякі колеги, навіть якщо вони можуть це робити, вони не беруть ці ресурси з державного бюджету, а є ті, хто робить по іншому”, — додав Разумков.
Доповнення
Цього року компенції на житло для нардепів обходяться у приблизно 3 млн грн щомісяця. Так, у липні цього року 147 нардепам загалом виплатили 2 998 950 гривень компенсації за житло, у червні 143 депутати отримали на ці цілі 3 156 975 гривень, у травні 144 нардепам виплатили 2 937 400 грн. У квітні цього року 147 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло. У березні цього року 151 нардепу загалом виплатили понад 2,9 млн грн.
А от, до прикладу, у грудні 2020 року 160 нардепам загалом виплатили понад 7 млн гривень компенсації за житло.