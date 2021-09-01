Разумков не бачить достатньо голосів у Раді для скасування компенсації за оплату житла нардепів

Цитата:

“Дивлячись на позицію моїх колег, м’яко кажучи, не всі її підтримують. Але я вважаю, що все ж таки це було б правильно. Достатньо є ресурсів, порівняно з іншими верствами населення, у народних депутатів забезпечити себе житлом. Ну, об’єктивно”, — заявив Разумков.

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Зокрема, він наголосив на тому, що скасування грошової компенсації нардепам за оплату житла в умовах нинішньої непростої соціально-економічної ситуації було б “особливо важливе”.

“Я знаю, що деякі колеги, навіть якщо вони можуть це робити, вони не беруть ці ресурси з державного бюджету, а є ті, хто робить по іншому”, — додав Разумков.

Доповнення

Цього року компенції на житло для нардепів обходяться у приблизно 3 млн грн щомісяця. Так, у липні цього року 147 нардепам загалом виплатили 2 998 950 гривень компенсації за житло, у червні 143 депутати отримали на ці цілі 3 156 975 гривень, у травні 144 нардепам виплатили 2 937 400 грн. У квітні цього року 147 нардепам загалом виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло. У березні цього року 151 нардепу загалом виплатили понад 2,9 млн грн.

А от, до прикладу, у грудні 2020 року 160 нардепам загалом виплатили понад 7 млн гривень компенсації за житло.