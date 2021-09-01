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Разумков не видит достаточно голосов в Раде для отмены компенсации за оплату жилья нардепов

Разумков не видит достаточно голосов в Раде для отмены компенсации за оплату жилья нардепов

Киев  •  УНН

 • 13335 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент не поддержит решение об отмене компенсации народным депутатам за оплату их жилья. Об этом он сообщил во время брифинга журналистам, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Глядя на позицию моих коллег, мягко говоря, не все ее поддерживают. Но я считаю, что все же это было бы правильно. Достаточно есть ресурсов по сравнению с другими слоями населения, у народных депутатов обеспечить себя жильем. Ну, объективно", - заявил Разумков.

Детали

В частности, он отметил, что отмена денежной компенсации нардепам за оплату жилья в условиях нынешней непростой социально-экономической ситуации было бы "особенно важно".

"Я знаю, что некоторые коллеги, даже если они могут это делать, они не берут эти ресурсы из государственного бюджета, а есть те, кто делает по другому", - добавил Разумков.

Дополнение

В этом году компенции на жилье для нардепов обходятся приблизительно в 3 млн грн ежемесячно. Так, в июле этого года 147 нардепам в целом выплатили 2 998 950 гривен компенсации за жилье, в июне 143 депутата получили на эти цели 3 156 975 гривен, в мае 144 нардепам выплатили 2 937 400 грн. В апреле этого года 147 нардепам во целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье. В марте этого года 151 нардепу целом выплатили более 2,9 млн грн.

А вот, к примеру, в декабре 2020 года 160 нардепам в целом выплатили более 7 млн гривен компенсации за жилье.

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